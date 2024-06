I tempi per l’attuazione dei progetti del Pnrr stringono e il Comune di Bari, per evitare di perdere i finanziamenti, ha deciso di indire una procedura per farsi affiancare da un servizio di assistenza tecnica specialistica per le gestione delle attività e delle progettualità previste appunto per il Pnrr.

«Varie strutture comunali – si legge nella determina dirigenziale - hanno rappresentato la necessità di acquisire il servizio di supporto ai responsabili dei procedimenti per la fase di esecuzione degli appalti di servizi e, in generale, dei contratti pubblici, nonchè per la rendicontazione della spesa, anche sugli appositi sistemi informativi, con riferimento a fonti di finanziamento regionali, statali e comunitarie per i vari interventi Pnrr e Pnc».

I progetti



A Bari ci sono milioni di euro in ballo: dai 159 milioni per la realizzazione del Brt (Bus rapid transit) il nuovo sistema di trasporto pubblico che mira a istituire quattro linee dirette di collegamento percorse (in via preferenziale) da bus elettrici, ai 170 milioni del Nodo Verde, il parco da realizzare sopra la stazione, fino agli 11 milioni per il parco della Rinascita nell’ex Fibronit, e ai 75 milioni di euro per il parco Costa Sud, solo per citarne alcuni.

Da qui la necessità di accelerare i tempi. E per farlo le strutture comunali, che non hanno abbastanza personale, hanno bisogno di una società che le affianchi. È stata quindi indetta «per la fase di esecuzione degli appalti di servizi e, in generale, dei contratti pubblici, nonchè per la rendicontazione della spesa, anche sugli appositi sistemi informativi - si legge nella determina - un’unica procedura aperta, da affidarsi con le modalità dell’accordo quadro con un unico operatore economico, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a con plafond massimo di spesa – comprensivo delle eventuali opzioni – pari ad un milione e 661mila euro oltre Iva».

L'appalto



La società che si aggiudicherà l’appalto dovrà verificare con cadenza periodica (settimanale) la produzione normativa, regolamentare e le indicazioni operative fornite dai ministeri competenti, quindi attuando anche eventuali modifiche in base alle richieste pervenute. Dovrà occuparsi anche di controllare il sistema di gestione e di rendicontazione con riscontro documentale puntuale, contenente eventuali indicazioni specifiche di ordine metodologico.

Previsti controlli interni a supporto e attività di monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi con la predisposizione di relazioni mensili, contenente indicazioni gestionali per mantenere o riottenere l'efficienza attuativa. Prevista anche la verifica preventiva della correttezza e completezza della documentazione di rendicontazione, con riscontro documentale ed evidenziazione delle correzioni eventualmente necessarie e la messa a disposizione di personale per l'affiancamento dei dipendenti amministrativi e contabili del Comune, con la finalità di effettuare la correlata gestione delle richieste di erogazione delle risorse.

Si dovrà garantire il servizio di assistenza tecnica per una durata complessiva di tre anni e per un monte ore minimo di 16.483 in presenza con 9 esperti junior in materia di assistenza tecnica a programmi/progetti finanziati con fondi europei. I tempi per il Pnrr si fanno sempre più stringenti e salvo proroghe i lavori dovranno concludersi entro il 2026.

