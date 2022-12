Bari piange il professor Avella. Studenti in lutto: «Ci mancherai»

Bari piange Paolo Avella. Il professore del Liceo Orazio Flacco è stato trovato morto nella propria abitazione nella mattinata di oggi. Immediatamente la notizia, verso metà mattina, è arrivata a scuola. Disperazione tra i colleghi del docente e tra gli alunni, scossi dalla morte improvvisa di uno dei propri punti di riferimento. I vigili del fuoco hanno fatto irruzione in casa dopo la denuncia per cui non ci si riusciva a mettere in contatto con lui. Probabilmente si è trattato di un malore.

Il saluto

«Grazie prof, grazie di tutto. Ovunque tu sia, il tuo sorriso rimarrà vivo per sempre. Mi mancherai, grazie di cuore per tutto», uno dei messaggi sui social da parte degli studenti.