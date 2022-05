Bari, il punto sui prestiti: trattativa con l'Atalanta per Mallamo

Bari, otto prestiti over 21 in entrata, otto in uscita, tranne che per i giocatori cresciuti nel vivaio. La nuova norma recita che dal 1 luglio 2022 al 30 giugno 2023, un club può avere un massimo di otto professionisti in prestito in entrata e otto in prestito in uscita in qualsiasi momento durante una stagione, un limite che si abbasserà a sette nella stagione successiva e a sei nel 2024/2025. Una decisione, quella presa dalla Fifa, che incentiva le società a formare i giocatori in casa e ad investire, soprattutto sui giovani. Il Bari di Polito e Mignani, nell'ultimo anno, ha chiuso con Mallamo, Cheddira, Misuraca, Maiello, Terranova e Galano in entrata e con Lollo, Andreoni, Perrotta, Rossetti, De Risio e Marras in uscita, più Mercurio, Mane, Liso e Stasi che, essendo under 21, non rientrano nella lista citata dalla norma. Numeri al limite, ma che lasciano spazio ad altre operazioni nella prossima stagione, soprattutto in entrata. Maiello, Terranova e Galano, infatti, sono stati automaticamente riscattati con la promozione in Serie B, mentre il prestito secco di Misuraca sicuramente non si rinnoverà.

Otto caselle libere quindi per il direttore sportivo biancorosso, che ne vorrebbe riempire due con Mallamo e Cheddira.

Priorità Mallamo

Mallamo, proprietà Atalanta, piace a Mignani e il Bari vuole provare a prenderlo nuovamente in prestito, per Cheddira, invece, si ragiona su un titolo definitivo, ma al momento i contatti con il Parma non sono partiti.