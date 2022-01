Covid, positivi quattro calciatori del Bari, test negativo per il resto della squadra

Quattro calciatori e un componente dello staff tecnico della prima squadra del Bari sono risultati

positivi ai tamponi effettuati nelle proprie residenze durante le feste natalizie. Tutti i tesserati che hanno contratto il Covid, come spiegato da una nota del club, sono «asintomatici», e sono stati posti subito in isolamento domiciliare. Il resto del gruppo squadra, risultato negativo dopo i test di ieri, prosegue oggi gli allenamenti in modalità individuale.

Il campionato

Il Bari tornerà in campo il 16 gennaio per la terza di campionato, al San Nicola contro il Picerno: la gara precedente del secondo turno di ritorno, prevista domenica 9 gennaio in trasferta

contro il Monterosi, è stata spostata al 2 febbraio a causa della pandemia.

Il ds barese Ciro Polito, infine, sta curando una serie di operazioni in uscita per piazzare i giocatori fuori dal progetto tecnico dell'allenatore Mignani: da Simeri a Lollo, passando per

Semenzato, Citro e De Risio.