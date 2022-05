Il futuro della Fiera: un polo delle arti e del turismo nei vecchi padiglioni in disuso

Creare un polo di arti, cultura e turismo all'interno della Fiera del Levante: è questo l'obiettivo della Regione Puglia emerso oggi durante l'audizione in I commissione del direttore del dipartimento Turismo e cultura, Aldo Patruno, sulla destinazione d'uso degli immobili del centro fieristico di Bari.

Il progetto

Per quanto riguarda i padiglioni 115, 116, 117 e 118 della Fiera è stato spiegato che sono soggetti attualmente a interventi di riqualificazione urgenti, dalla rimozione dell'amianto all'adeguamento sismico. Per i lavori è stata stimata una somma aggiuntiva tra i 3 e 4 milioni di euro, oltre ai poco più di 2 milioni già stanziati per le opere in corso. Il padiglione 107 ospita già l'Apulia FilmHouse; il padiglione 115 sarà destinato a un progetto interregionale per la creazione di hub legato alle eccellenze gastronomiche pugliesi. Il padiglione 116, invece, accoglierà le funzioni del Teatro Pubblico pugliese, comprendendo anche gli eventi PugliaSounds e Medimex.