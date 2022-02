Bari, agente della Municipale si toglie la vita con la pistola d'ordinanza: aveva appena finito il turno

Avrebbe puntato la pistola alla testa per poi lasciare partire il colpo. Un agente in servizio presso il comando della Polizia Municipale di Japigia, a Bari, si è tolto la vita attorno alle 21. Aveva appena terminato il proprio turno. Sarebbe successo tutto all’interno del comando, dove l’agente 45enne lavorava da 12 anni. L’uomo avrebbe utilizzato la pistola d’ordinanza. Soccorso dai colleghi e poi dallo staff del 118, si è successivamente spento al Policlinico di Bari per la grave ferita riportata al capo. Già dopo l’accaduto, sul posto anche la polizia giudiziaria, che ha effettuato i primi rilievi del caso. Presenti altri colleghi all’interno del comando, tutti sotto choc.