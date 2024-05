E' crollata una parte del tetto di una piscina a Poggiofranco, a Bari, in Via Saverio Lioce. Vi sarebbero dei feriti, secondo le prime informazioni. Non è chiaro quante persone fossero all'interno al momento del crollo.

Il bilancio provvisorio sarebbe di tre feriti, di cui due in codice rosso ma non in pericolo di vita. Sarebbero tre, quindi, le persone investite dal crollo. Si tratta di due adulti e un bambino.

Sul posto i Vigili del Fuoco e diverse ambulanze.