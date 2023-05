Un podcast con Schettini per promuovere il Politecnico dei record, ci sarà anche Decaro

Un podcast per la promozione del Politecnico di Bari. Oggi il rettore Francesco Cupertino ha presentato la nuova campagna di comunicazione in vista delle immatricolazioni per il prossimo anno accademico, ospitando il famoso docente e influencer pugliese Vincenzo Schettini, seguito da milioni di follower con "La fisica che ci piace".

Gli obiettivi del rettore

Il rettore ha bene in mente gli obiettivi: raggiungere nuove matricole, ma anche chi ha deciso di lasciare gli studi o chi, in modo o nell'altro, non ha mai pensato di cimentarsi con le materie Stem, acronimo che sta (in italiano) per scienza, tecnologia, ingegneria e matematica.

Il progetto

Il progetto di sponsorizzazione del Poliba partirà il prossimo 6 giugno alle 15 in diretta sui social dell'Università e poi in registrato. Si articolerà in una serie di podcast nei quali il docente-influencer dialogherà con ex studenti, riproponendo le domande raccolte nei mesi scorsi tra gli attuali studenti o le future matricole. Alla campagna di comunicazione parteciperà anche il sindaco di Bari, Antonio Decaro, scelto per un video ironico.

Le parole di Schettini

«Quando abbiamo lavorato su questo podcast mi sono meravigliato di scoprire che ancora oggi i giovani pensano che andare a studiare fuori porti più occasioni - ha dichiarato Vincenzo Schettini - Questa era una cosa tipica della mia generazione e mi spiace lo sia anche di questa». Il Politecnico barese non è da meno rispetto alle altre università italiane, ha continuato l'influencer. «Le aziende hanno bisogno di persone smart, che lavorano bene, che conoscono le lingue. Il valore aggiunto di studiare a Bari è la possibilità di godersi il sole, di stare in una città inclusiva e di frequentare un campus che ha un respiro particolare», ha detto Schettini.

I successi del Poliba

Il rettore durante l'evento di stamattina ha presentato alcuni dati riguardanti il Politecnico di Bari. È partito innanzitutto dal tasso di occupazione a cinque anni dalla laurea, tra i più alti in Italia, al 96,5%. Il Poliba vanta, ha continuato il rettore Cupertino, 400 docenti, in aumento del 38% in quattro anni. 11mila studenti, 500 dottorati di ricerca. Cinque dipartimenti, due dichiarati dall'Anvur come un eccellenza. 29 corsi di studio e 10 corsi di dottorato di ricerca.

Sulle tasse universitarie

Cupertino è poi tornato sul tema caldo delle tasse universitarie. «Quest'anno - ha aggiunto il rettore - la no tax area ha riguardato il 51% degli studenti.

Inoltre le nostre laureate guadagnano mediamente il 13% in più rispetto alla media italiana».