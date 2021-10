Piazza Umberto, c’è la svolta: «Pronta entro l’estate»

Ottobre mese decisivo per la nuova piazza Umberto, a Bari. Il progetto preliminare di restauro sarà approvato entro fine mese dalla giunta comunale, per poi passare ai progettisti. A loro toccherà la stesura del progetto definitivo, che sarà trasmesso alla Soprintendenza per l’acquisizione del parere obbligatorio, così da procedere con le ultime fasi progettuali necessarie all’avvio della gara per l’affidamento dei lavori.

«Contiamo di aprire il nuovo anno con il perfezionamento della progettazione definitiva ed esecutiva in modo da pubblicare immediatamente la gara dei lavori, con la speranza di poter vedere aperto il cantiere per la prossima estate», spiega Giuseppe Galasso, assessore ai Lavori pubblici.

Comune, progettisti e Soprintendenza, con l’architetto Iacovoni e l’ingegnere Franco, hanno definito in questi giorni tutti gli aspetti progettuali, per evitare altri passaggi burocratici che dilaterebbero i tempi.

Il nucleo del progetto è triplice: restauro di giardini storici e monumenti, rifunzionalizzazione degli spazi e durabilità delle finiture.

La conservazione del parimonio storico



Innanzitutto, si punterà alla conservazione e manutenzione di tutto il patrimonio storico, dai giardini dell’800 alla vegetazione fino alla conferma geometrica del sito, come condiviso con i comitati.

Quanto al secondo tema, dal Comune specificano che «sarà effettuata un’operazione incentrata sulla riorganizzazione di alcuni luoghi con l’obiettivo di attrarre nuovi target di cittadini». In particolare, sarà riqualificata tutta la parte dedicati ai bambini in corrispondenza dell’attuale area giochi, già presa di mira dai vandali. Contemporaneamente si interverrà sulla riorganizzazione dei servizi igienici pubblici, fatiscenti e senza rilevanza storica, che saranno demoliti e ricostruiti per ospitare nuove funzionalità.

Piazza Umberto, inoltre, avrà una struttura dotata di un piccolo spazio commerciale, adiacente al nuovo blocco servizi, realizzata in acciaio e cristalli. Sarà un “playbar” integrato con l’area giochi, in continuità fino al secondo blocco rappresentato dall’ex Goccia di Latte.

Identità visiva e facile manutenzione per gli arredi



Quanto agli arredi, le scelte prenderanno le mosse da due principi: tutela di storia e identità visiva dei luoghi attraverso componenti durevoli e facilmente manutenibili ma rispettosi del contesto. Quanto alle sedute, è al vaglio la scelta di panchine in legno con schienale, realizzate con struttura in ghisa e in linea con alcuni modelli già utilizzati nei giardini storici baresi, di cui c’è disponibilità nelle fonderie locali.

Ingente sarà, poi, l’intervento sulla sicurezza, con un corpo illuminante in ogni angolo della piazza e l’ampliamento delle telecamere (16 quelle attuali). La loro efficacia sarà migliorata con la riduzione degli oleandri, piantati di recente e che negli anni hanno attirato i rifiuti depositati dagli incivili.

«Dopo aver risolto una serie di intoppi burocratici, ci siamo messi al lavoro con progettisti e cittadini per recuperare il tempo perso, dovuto a una serie di contenziosi tra progettisti – dice Galasso. Gran parte dell’intervento è stato pensato per favorire l’accessibilità di bambini, anziani e studenti che per troppi anni sono stati costretti a stare lontani da una delle piazze più belle e più importanti di Bari. In particolar modo ci siamo concentrati sull’area laterale tra i manufatti della ex Goccia del Latte e il blocco servizi, con al centro un’area giochi oggi degradata. Qui si concentra una delle principali novità della nuova piazza, dotata di uno spazio fortemente accogliente e attrattivo per bambini e famiglie con giochi ma anche servizi, tra cui un “playbar” che incorporerà i bagni in un unico blocco edilizio, e quindi a unica gestione. Per il resto ci siamo dedicati alla salvaguardia dell’esistente con un’attenzione particolare al patrimonio arboreo e ai giardini storici, eliminando però tutto ciò che non rappresenta la storicità del luogo e che crea una barriera per controllo e manutenzione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA