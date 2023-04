Pedoni investiti sulle strisce pedonali in centro da una moto: caccia al pirata della strada

Pedoni investiti in centro da una moto: caccia al pirata della strada. Stavano attraversando via Capruzzi a Bari sulle strisce pedonali quando è arrivato uno scooter il cui conducente ha frenato solo all’ultimo istante e non è riuscito ad evitare l’investimento. I tre sono stati scaraventati sull’asfalto, mentre il centauro, nonostante la caduta, invece di fermarsi a prestare soccorso ha fatto perdere le proprie tracce e s’è dato alla fuga a piedi: l’impatto è stato violento e uno dei feriti, che aveva perso i sensi dopo essere stato colpito in pieno dal mezzo, è stato soccorso e poi trasportato in codice rosso in ospedale.

Travolti in pieno centro

L’incidente è accaduto nel pomeriggio di ieri, alle 18.40, nei pressi della stazione ferroviaria di Bari. Sul posto sono arrivate immediatamente le ambulanze del 118 e una pattuglia della polizia locale, già in zona. I tre giovani sono stati soccorsi e accompagnati al Policlinico per più approfonditi accertamenti clinici (nessuno è in pericolo di vita), mentre gli agenti hanno subito avviato le consuete indagini per l’individuazione del presunto responsabile. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona: lo scooter, intanto, tra l’altro privo di copertura assicurativa, è stato sequestrato.

