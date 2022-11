Parklet, c'è la proroga: ok dal Comune per le pedane fino al 31 dicembre. I dubbi dei commercianti

Tutti i parklet, le pedane in legno dove posizionare tavolini e sedie dei locali sulla carreggiata, occupando uno o due posti auto, e le autorizzazioni temporanee di suolo pubblico concesse con procedura semplificata, potranno restare fino al 31 dicembre. La scadenza per la rimozione di queste strutture era stata fissata al 30 ottobre ma la giunta comunale, applicando quanto previsto da una normativa nazionale, ha deciso di concedere la proroga fino alla fine dell’anno. Ma i gestori dei locali stanno valutando se vale ancora la pena lasciarli fino a dicembre, considerando soprattutto il cattivo tempo che in alcuni casi non ne permette l’utilizzo.

La proroga



L’articolo 40 del decreto legge 144 del 23.9.2022 su «Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese» ha, testualmente, disposto la proroga al 31 dicembre 2022 “salvo disdetta dell’interessato”. "Il quadro normativo sopra richiamato – si legge nella delibera di giunta - consente quindi di ritenere ancora sussistente la condizione socio-economica che ha indotto la giunta comunale ad introdurre in ambito locale le misure promozionali in materia di occupazione di suolo pubblico, con la conseguenza che il sistema delle deroghe già varate a partire dal maggio 2020 con gli atti di giunta, attraverso i procedimenti semplificati, recentemente confermati con il decreto legge n. 144/2022, deve ritenersi ancora valido ed efficace”.



I parklet quindi potranno restare fino alla fine dell’anno. A differenza di quanto accaduto nel 2021 quando, in assenza della predetta normativa, il sindaco Antonio Decaro ne dispose la rimozione (dopo aver concesso due proroghe) soprattutto per “liberare” i posti auto dalle pedane, in vista dello shopping natalizio. Posti auto “preziosi” considerando l’aumento di veicoli soprattutto nel Murattiano in occasione delle festività natalizie.



L’obiettivo dei parklet – come ha spiegato già due anni fa l’amministrazione quando propose questa formula ai gestori dei locali - è di favorire la fruizione dello spazio pubblico all’aperto. «Soprattutto in alcuni quartieri più periferici – aveva precisato lo scorso aprile Decaro - con questo sistema si garantisce anche una migliore vivibilità di strade e piazze. In questo modo non solo aiutiamo le attività economiche ma favoriamo la socializzazione e l’arrivo di turisti e clienti anche in zone fino ad oggi poco conosciute».



Se la richiesta per l’installazione ha riguardato zone di rilevanza urbanistica, le pedane non potevano occupare più di uno stallo per auto (proprio per evitare di togliere troppi parcheggi ad esempio in centro o nell’Umbertino) mentre per altre zone potevano occupare anche due stalli. Hanno potuto richiedere l’installazione dei parklet solo i locali che non avevano spazio sufficiente all’esterno o anche al di là della strada. Ad esempio un locale che ha un marciapiede ampio o una piazza davanti dove sistemare tavolini e sedie non ha potuto ottenere l’ok per i parklet. Ovviamente le pedane sono state sistemate solo sul fronte strada contiguo al locale. Nei prossimi giorni il Comune capirà se i commercianti hanno optato per lasciare i parklet o per mettere fine alla concessione. C’è da dire che l’affitto di queste strutture in legno è piuttosto oneroso, per due o tre coperti in più. I gestori dei locali stanno quindi valutando se vale ancora la pena lasciarli fino a dicembre, considerando soprattutto il cattivo tempo che in alcuni casi non ne permette l’utilizzo, o se rimuoverli per poi risistemarli, in caso di conferma da parte dell’amministrazione comunale, nella prossima stagione estiva.

