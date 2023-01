In dieci contro due: dalla baby gang sputi e pugni a due diciassettenni nel parco. Sono tutti minorenni

Due diciassettenni a Bari sono stati aggrediti da un gruppo di circa dieci persone, anche queste minorenni, al Parco Rossani. Calci, pugni e schiaffi, con la gente che era al parco che ha fatto finta di non vedere. L'aggressione sarebbe nata per futili motivi, probabilmente per la richiesta di una sigaretta, che serviva, però, soltanto a cercare lo scontro fisico. I due sono stati sputati e picchiati, mentre il gruppo di bulli gli intimava di inginocchiarsi per chiedere scusa. Tra loro c'erano anche delle ragazze, che avrebbero sputato i due.

La Polizia sulle tracce della baby gang

Al lavoro la squadra volanti della Polizia di Bari, che è già sulle tracce della baby gang. Erano almeno in dieci e sarebbero tutti più piccoli delle due vittime. In un parco pubblico, nell'indifferenza generale, hanno commesso l'ennesimo atto di violenza gratuita e ingiustificabile nelle ultime settimane in Puglia.