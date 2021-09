Bari, il nuovo parco urbano sarà intitolato a Giuseppe Mizzi. Decaro: «Simbolo di legalità»

Sarà intitolato alla memoria di Giuseppe Mizzi, il 39enne vittima innocente di mafia, ucciso per errore in un agguato davanti alla sua abitazione il 16 marzo 2011 il nuovo parco del quartiere Loseto di Bari. A dieci anni dal delitto, la Giunta comunale ha approvato la delibera di intitolazione accogliendo la proposta del Municipio IV.

Decaro: «Crediamo nel valore dei simboli»

«Sappiamo che nulla potrà mai restituire Giuseppe all'affetto della sua famiglia - dichiara il sindaco Antonio Decaro - ma crediamo fermamente nel valore dei simboli, come quello di intitolare uno spazio pubblico al ricordo di una persona onesta, un uomo che ha sempre condotto una vita esemplare accanto ai propri cari. Il suo omicidio ha provocato nella comunità una ferita profonda, che probabilmente non si rimarginerà, segnando per sempre la storia di un quartiere sconvolto anni prima dal delitto del giovanissimo Gaetano Marchitelli. E' dovere delle istituzioni, oltre che onorare la memoria di un innocente che ha pagato con la propria vita la brutalità della mafia, continuare a investire sulla legalità, sulla promozione di una cultura non violenta e inclusiva e sull'educazione dei ragazzi, in modo che scelgano da che parte stare e non si lascino affascinare da facili scorciatoie». «Con questa intitolazione - commenta la presidente del Municipio IV, Grazia Albergo - vorremmo attribuire alla pratica sociale dell'antimafia e della lotta non repressiva alla criminalità la giusta evidenza pubblica, affinché da un lato si possa legare per sempre il suo nome al nostro territorio, dall'altro la memoria di Giuseppe Mizzi contribuisca ad insegnare, soprattutto ai nostri ragazzi, i fondamenti della convivenza civile ispirata ai valori della legalità».