Parco del Castello: via all'iter per la cantierizzazione

Migliorare l'attrattività turistica e consolidare e irrobustire il rapporto porto-città. Sono questi gli obiettivi dei due progetti, che saranno cantierizzati a breve, e che interessano Bari, con il Parco del Castello, e Brindisi con la ristrutturazione del Faro delle Pedagne. Il Dipartimento tecnico dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSPMAM) è al lavoro per avviare l'iter che precede la cantierizzazione di due progetti, a Bari e a Brindisi, finalizzati a migliorare l'attrattività turistica e a consolidare e irrobustire il rapporto porto-città.

Il Parco del Castello a Bari

Per quanto riguarda il porto di Bari, dopo l'ammissione a finanziamento del progetto chiamato "Interazioni Porto Città: Parco del Castello-riconversione castello-porto", l'Ente portuale ha già avviato la fase due, relativa alla progettazione definitiva e alla formalizzazione della convenzione. La proposta dell'Ente, ammessa a finanziamento, nasce da un'intesa tra AdSPMAM e Comune finalizzata ad estendere gli spazi a verde di pertinenza del castello normanno-svevo.

Il progetto si articola in due interventi: il primo è la ridefinizione e il banchinamento dello specchio acqueo interno alla «darsena vecchia», necessario per riqualificare un ambito portuale sottoutilizzato e per ridisegnare la viabilità portuale e le relative connessioni con la città. Il secondo intervento, invece, prevede l'interramento della rete stradale portuale, per un tratto di circa 600 metri, in affiancamento al sistema viario cittadino che verrà quindi spostato nell'area portuale, favorendo la connessione tra castello, aree verdi esistenti e aree portuali.

«Abbiamo incassato un risultato importantissimo per la città e per il suo porto, un risultato che anche va a premiare e a valorizzare il nostro lavoro - commenta il presidente dell'AdSPMAM Ugo Patroni Griffi - Ricongiungeremo il castello con il suo mare, mediante la realizzazione - attraverso tecniche che ne minimizzino o ne annullino del tutto la percezione visiva - di due assi viari, urbano e portuale. Una vera e propria opera di ricucitura delle due parti di territorio, realizzata tramite l'introduzione di attraversamenti pedonali a basso impatto visivo, nonché attraverso l'insediamento di attività urbane lungo le banchine portuali». L'intervento è stato ammesso a finanziamento per 28,1 milioni complessivi sui 28,5 richiesti.

Il progetto di Brindisi

Sul porto di Brindisi l'AdSPMAM ha indetto la Conferenza di servizi per acquisire i pareri preliminari all'approvazione del progetto «Lavori di ristrutturazione del Faro e delle strutture annesse presso le isole Pedagne». L'importo previsto per i lavori è di 638mila euro.