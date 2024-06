Ci risiamo. Con l'inizio della bella stagione sono ritornati i furti a Pane e Pomodoro. E a pagarne le conseguenze sono, soprattutto, i turisti. Vittime prescelte. «Dopo l'escalation dello scorso anno, abbiamo inaugurato anche quest'anno l'estate», sentenzia Ottavio Di Gregorio, presidente del comitato cittadino della spiaggia dei baresi. Nella mattinata di giovedì sono stati sottratti a due malcapitati i loro zainetti, contenenti oggetti personali. A nulla sono quindi valse le richieste all'amministrazione comunale proprio del comitato che da mesi ha sollecitato l'attivazione di una serie di servizi volti a garantire la sicurezza e la tutela dei bagnanti. Uno fra tutti il box per la custodia degli oggetti di valore.

«Ma non è partito ancora nulla – chiarisce De Gregorio – e la stagione è iniziata da tempo. La spiaggia è frequentatissima da baresi e turisti e a quanto pare anche dai borseggiatori». Tra l'altro mancano anche i cartelli per avvertire della presenza dei malviventi. Fattore che permetterà ai turisti di essere maggiormente consapevoli dei rischi che potrebbero incorrere sul lido ma che, probabilmente, non arginerà nell’immediato un fenomeno che, negli anni passati e in particolare la scorsa estate, ha reso difficile la permanenza in spiaggia di turisti e cittadini. Manca non solo il box custodia, ma anche un presidio della polizia locale. «Assurdo che ogni anno ci ritroviamo in questa situazione, bastava solo ascoltarci e partire prima», commenta ancora De Gregorio. Lo stesso comitato ha anche richiesto, nel corso di una riunione che si è tenuta circa un mese fa, l'allestimento dello spogliatoio per i bagnanti e l'installazione dei segnali di pericolo di furto nelle diverse lingue straniere. «L'anno scorso li abbiamo comprati di tasca nostra - racconta il presidente del comitato cittadino - Abbiamo fatto una colletta per proteggere la nostra spiaggia. Non c'è amore per la nostra città». De Gregorio, tra l'altro, annuncia che sarà intenzione del comitato allertare questura e polizia municipale ogni qualvolta »ci accorgiamo di qualcosa di strano sulla spiaggia. Giovedì ad esempio alcuni ragazzi sono entrati con il motore sotto gli occhi di tutti. Nessuno è intervenuto».

Il comitato è soprattutto in attesa del servizio depositi per piccoli bagagli, dedicato ai cittadini e ai turisti. Uno strumento considerato dai più, lo scorso anno, "valido e utile". L'attività era affidata alla Multiservizi Spa (incaricata anche della manutenzione e dell'allestimento della struttura) ed era operativa dalle 8 del mattino alle 18 della sera. La custodia, sempre lo scorso anno, era a titolo gratuito e fruibile solo da chi accedeva a Pane e Pomodoro. Ma la Multiservizi, si leggeva a grandi lettere sui muri del box, non si assumeva "alcuna obbligazione inerente la custodia degli oggetti e valori di qualsiasi natura lasciati nel box" e declinava "ogni e qualsivoglia responsabilità". Praticamente l'utente che si avvaleva del servizio prendeva atto del fatto che non poteva avere "nessun risarcimento nel caso di smarrimento o danneggiamento" degli oggetti lasciati in custodia. Al box comunque non si potevano depositare valigie e borse di grandi dimensioni. Da qui la scelta di alcuni turisti di lasciare borse e valigie incustoditi nella propria auto a pochi passi dall'ingresso dello stabilimento. Oggetti che la maggior parte delle volte sono stati sottratti. Sono tanti i bagnanti che invece non hanno potuto fare a meno del servizio: si sono sentiti più tranquilli e liberi solo così di godersi spensierati la loro giornata al mare.

Sulla spiaggia barese solo la scorsa estate si contavano almeno due furti al giorno, tanto che il comitato di cittadini di Pane e Pomodoro aveva chiesto una presenza fissa di agenti in borghese. «Noi ci siamo impegnati tanto per cercare di tutelare i turisti la scorsa estate- spiegano dal comitato di cittadinanza attiva - abbiamo anche fatto leggere e ascoltare dei messaggi in inglese sui nostri cellulari, invitando i turisti a lasciare i beni di valore nel box della Multiservizi per tutta la stagione». Il comitato ha chiesto che venga anche assicurato un presidio dei vigili o agenti in borghese.