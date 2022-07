Revocato il divieto di balneazione a Pane e Pomodoro: da stamattina si può fare il bagno

Da questa mattina è possibile nuovamente fare il bagno a Bari alla spiaggia di Pane e Pomodoro. A pochi passi dal centro cittadino, è la località balneare più vicina per chi risiede nel capoluogo di Regione. Qualche giorno fa, in seguito alle forti piogge e allo sversamento di liquami in mare dalla condotta Matteotti, era stato posto il divieto di balneazione dalla polizia locale. Da questa mattina è stato rimosso. Non è mancato chi, nonostante il divieto, in questi giorni ha comunque fatto un tuffo veloce in acqua.