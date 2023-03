Passaporti, a Bari doppio open day l'1 e il 15 aprile

Sabato primo aprile e il successivo 15 aprile l'ufficio passaporti della Questura di Bari (via Murat 33/35) sarà aperto un via straordinaria per gli utenti che debbano richiedere il rilascio del primo passaporto o ottenere il rilascio del nuovo documento a seguito della scadenza del precedente.

Come prenotare

Per prenotare l'appuntamento per le due date è necessario accedere all'agenda online, attraverso il sito www.passaportonline.poliziadistato.it, alle 10 di lunedì 13 marzo. I cittadini dovranno quindi presentarsi nella data e ora indicata dal sistema, muniti della documentazione necessaria. La Questura consiglia di inserire tutti i dati del richiedente, in modo da poter effettuare, lunedì 13 marzo, unicamente la prenotazione dell'appuntamento.

Intanto per sabato 25 marzo è già programmata un'apertura straordinaria per gli utenti che si sono già prenotati per quella data, come comunicato a febbraio. Nel frattempo, ogni giorno alle 08.30, è sempre possibile prenotarsi attraverso l'agenda online.