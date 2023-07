Arrestato medico: è accusato di chiedere mazzette per le cure contro il cancro

Un medico, dirigente responsabile dell'Istituto Tumori di Bari, Vito Lorusso, è stato arrestato questa mattinata in flagranza di reato, mentre intascava quella che secondo gli inquirenti sarebbe una mazzetta. L'accusa al medico è di chiedere del denaro per somministrare le terapie contro il cancro. È accusato, quindi, di peculato e di concussione. Durante l'arresto, avvenuto questa mattina durante un'operazione coordinata dalla Procura di Bari, l'uomo - 67 anni - ha accusato un malore ed è stato quindi trasportato in ospedale.

Chi è

Vito Lorusso dal 27 agosto 2012 è dirigente responsabile dell'Unità Operativa di Oncologia Medica dell'Ospedale Oncologico Irccs di Bari.

Dall'1 marzo 2006 al 26 agosto 2012 è stato dirigente responsabile presso l'Uo di Oncologogia medica al Vito Fazzi di Lecce.

«Avendo appreso della vicenda dalla stampa - il commento del direttore generale dell'Irccs Oncologico, Alessandro Delle Donne -, aspettiamo eventuali notifiche dalle forze dell'ordine. Siamo sgomenti e indignati e, qualora i fatti fossero confermati, non faremo sconti a nessuno».

«Sono basito e sconcertato», il commento dell'assessore alla Sanità della Regione Puglia, Rocco Palese.