Un uomo è stato ucciso questa mattina al quartiere Libertà, in via Canonico Bux a Bari. Stando alle prime informazioni l'uomo sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi di pistola mentre si trovava a bordo di uno scooter. Un omicidio in piena regola.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e la scientifica oltre al 118.