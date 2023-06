Omicidio nella notte: 43enne ucciso con due colpi di pistola

Omicidio nella notte a Bari. Un 43enne è stato ucciso a colpi di pistola e poi lasciato in strada. E' accaduto intorno alle 2 quando i carabinieri sono intervenuti in via Napoli, per la morte di G.C., 43enne, già noto alle forze di polizia. L'allarme infatti era scattato con una telefonata al 118 per un uomo raggiunto da due colpi di pistola e trovato a terra porprio in via Napoli.

L'uomo è morto durante il tentativo di rianimazione del personale medico. Sul posto, oltre al magistrato che dirige le indagini, è intervenuta anche la Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale dei carabinieri per eseguire le attività di sopralluogo. Le indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'evento e risalire all'autore dell'omicidio non escludono alcuna pista.