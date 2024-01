Omicidio Colaianni, arrestato il complice. Fermato nel centro storico

Arrestato ieri mattina dai carabinieri Alessandro Ricci. L’uomo è stato fermato nel centro storico di Bari, perché ritenuto complice di un omicidio. Già noto alle forze dell’ordine è finito in manette perché è stato ritenuto complice dell’omicidio del 43enne barese, Giovanni Colaianni dello scorso 22 giugno, avvenuto in piena notte al quartiere “Libertà”, in via Napoli a Bari.

I primi arresti



Poche ore dopo l’assassinio i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Bari centro, con i colleghi della stazione di Bari San Nicola, arrestarono, in esecuzione ad un decreto di carcerazione emesso dal sostituto procuratore della repubblica del tribunale di Bari, Desiré Digeronimo, il 24enne di Bari. Nicola Amoruso, disoccupato e figura nota ai militari. Allora gli investigatori, in seguito ad approfonditi accertamenti e all’ascolto di alcuni testimoni, arrivarono ad Amoruso che, dopo essersi reso irreperibile per alcune ore, si consegnò ai carabinieri confessando il delitto. Secondo le ricostruzioni investigative emerse che il movente dell'omicidio sarebbe stato riconducibile a una lite nata, poche ore prima, per futili motivi, tra alcuni familiari della vittima e del presunto omicida, alimentata in una prima fase attraverso i social con reciproche accuse e sfociata, poi, in un confronto personale, nel corso del quale il 24enne esplose due colpi di pistola risultati mortali all'indirizzo del Colaianni.

Nella sua confessione Amoruso, omise di fare nomi di complici che lo aiutarono a compiere il gesto, prima e a fuggire, poi. In quella occasione il reo confesso disse agli investigatori che non aveva intenzione di uccidere Giovanni Colaianni. Secondo la sua ricostruzione della dinamica dell’omicidio, il giovane roccontò agli inquirenti di aver puntato la pistola alle gambe della vittima e di aver sparato solo per intimidire la vittima, ma a causa di un "movimento repentino" della stessa il secondo proiettile finì per colpirlo all’addome dopo che il primo lo aveva ferito al ginocchio sinistro.



Una versione, quella, ritenuta lacunosa, omissiva e che non convinse il sostituto procuratore inquirente, Desiré Digeronimo. Per questa ragione ad Amoruso venne contestata l’accusa di omicidio volontario con l'aggravante della premeditazione e dei futili motivi oltre al porto e detenzione di un'arma comune da sparo.

Il complice



Ieri, poi, un ulteriore colpo di scena. I carabinieri in seguito ad una attività investigativa sono riusciti a risalire all'identità di Ricci riuscendo, anche, a stabilire il ruolo e il grado di complicità che quest’ultimo ha avuto nella vicenda. Adesso si aspetta l’esito dell’interrogatorio di garanzia che avverrà, in carcere, tra due giorni, davanti al giudice delle indagini preliminari il quale, in base agli elementi investigativi raccolti e sentite la eventuale versione fornita dal Ricci, ove decida di non si avvalersi della facolta’ di non rispondere, deciderà di convalidare o meno l’arresto. Secondo fonti investigative, anche se non confermate, nelle prossime ore potrebbero esserci ancora altri ulteriori sviluppi che potrebbero far definitivamente luce sulla vicenda. Non si esclude che qualcun altro dei protagonisti del delitto, ad oggi, ancora occulto potrebbe emergere e sentire il tintinnio delle manette.



