È stata arrestata questa mattina la donna che si trovava in auto con Raffaele 'Lello' Capriati al momento del suo omicidio, compiuto nel quartiere Torre a Mare di Bari la sera del primo aprile scorso. Capriati era il nipote del boss di Bari vecchia Antonio ed era considerato dagli inquirenti una «figura di spicco dell'omonimo clan mafioso».

APPROFONDIMENTI BARI Mafia, omicidio con occultamento di cadavere e armi: sette arresti per la guerra di mafia al Carrassi BARI Il boss ordinò la vendetta: «Armate i figli dei Capriati» BARI I dettagli dell'agguato mortale: Capriati è sceso dall'auto prima degli spari. Forse conosceva il killer BARI Vietati i funerali per Lello Capriati. L’autopsia: una vera esecuzione BARI L’agguato a Carbonara e l’ipotesi: «Uno scontro tra giovani leve dei clan Strisciuglio e Capriati» BARI Omicidio Capriati, rintracciata la donna che era con il nipote del boss: è una coetanea. Ha chiamato il 118 ed è andata via

L'arresto

La donna, ora in carcere, è accusata di detenzione e porto illegale di arma da fuoco in luogo pubblico, con l'aggravante mafiosa. Secondo quanto ricostruito dal personale della squadra mobile di Bari che ha condotto le indagini, dopo l'omicidio avrebbe aspettato l'arrivo dell'ambulanza e poi sarebbe fuggita in auto, portando con sé la pistola detenuta da Capriati. «Imprescindibili, per la ricostruzione dei fatti - secondo la polizia - sono state le dichiarazioni assunte dai testimoni oculari dell'accaduto».