In porto la Ocean Viking: un minore in ospedale, gli altri migranti stanno bene

E' arrivata in mattinata, nel porto di Bari, la Ocean Viking, la nave della Ong Sos Mediterranée con a bordo 29 migranti - tra cui due minori non accompagnati - soccorsi giovedì sera a largo di Malta e provenienti da Sudan e Bangladesh. Uno dei minorenni ha problemi di salute e, dopo l'identificazione, verrà portato in un ospedale del capoluogo pugliese. Gli altri 28, invece, saranno ospitati nel Cara di Bari-Palese.

La nave alla deriva a Malta

Secondo quanto affermato dalla stessa organizzazione, «l'imbarcazione in vetroresina su cui» i migranti «affrontavano il mare agitato» era in navigazione «da cinque giorni, alla deriva in zona Sar» di La Valletta. La nave ha impiegato due giorni per raggiungere Bari, porto di sbarco scelto dalle autorità italiane, percorrendo in mare 770 chilometri. «Nonostante fossero a conoscenza della situazione - ha scritto Sos Mediterranéè sui social - le autorità marittime non hanno soccorso le persone, lasciate in balia di tutti gli elementi meteo in peggioramento». A pattugliare la zona in cui sono avvenuti i soccorsi c'erano «un elicottero maltese» che «sorvolava il gommone e una motovedetta italiana», ma «nessuno dei due mezzi» ha assistito la Ong.