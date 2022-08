Il centro di Bari si arricchisce di grandi marchi e catene internazionali. Tra meno di un mese, arriverà in città un ristorante della catena “Antica pizzeria da Michele”, storico marchio nato alla fine dell’800 a Torre Annunziata e che oggi vanta ben 26 ristoranti in tutto il mondo. A Bari il ristorante aprirà in corso Vittorio Emanuele II, non molto distante dal lungomare e dalla città vecchia. L’annuncio dell’apertura di un ristorante a Bari era stato fatto alla fine di maggio, con l’apertura anche di una pagina Facebook ufficiale dedicata al ristorante barese. Da allora, l’attesa si è prolungata fino al post, pubblicato in questi giorni, in cui si annuncia che l’apertura ci sarà il prossimo 15 settembre. Si tratta della seconda apertura in Puglia dopo Lecce, per la catena che conta ben 26 sedi in tutto il mondo. Queste le sedi già presenti in diversi Paesi e di prossima apertura: Napoli, Salerno, Roma Flaminia, Roma Eur, Roma Tuscolana, Firenze, Milano, Londra, Londra Soho, Barcellona, Tokio, Fukuoka, Yokohama, Los Angeles, Al Khobar, Dubai, Dubai Jbr, Gedda, Riyad, Berlino, Amburgo, Como Venezia, Verona, Palermo, Lecce, Crotone. Come sottolineano in una nota: «La seconda apertura in Puglia richiama nel design lo stile antico della casa madre, con un tocco di originalità rispetto ai colori nuovi, che arricchiscono l’immancabile verde di via Sersale». Dopo Bari, l’Antica Pizzeria San Michele arriverà anche a Santa Barbara.

In provincia di Bari arriva, invece, il colosso dell’abbigliamento low cost Primark che aprirà un suo store all’interno del parco commerciale di Casamassima. Dell’apertura di Primark a Casamassima, secondo store del marchio irlandese del sud Italia, dopo quello presente in Sicilia, si vocifera da più di due anni, ma ora sembra sia la volta buona. Stando alle ultime notizie circolate in queste ore, i lavori sarebbero già partiti e si punterebbe ad aprire entro dicembre, o comunque non molto dopo Natale. All’interno del centro commerciale in provincia di Bari, Primark dovrebbe trovare spazio in un ambiente di circa 7mila metri quadrati a fianco del Conad. Sembra anche che la ricerca di personale sia già stata fatta, anche se la stessa azienda al momento non si sbilancia. Non ci sono ancora annunci ufficiali, né sul sito né sulla pagina Facebook dedicata a Primark Italia. E a coloro che, via social, chiedono informazioni viene risposto in modo molto asettico: «Al momento non abbiamo informazioni a riguardo. La data di apertura viene annunciata a livello locale con largo anticipo ed eventuali aggiornamenti vengono prontamente pubblicati sul nostro sito, nella pagina dedicata alle informazioni sui negozi».

Nel frattempo, anche il centro di Bari e le sue tradizionali vie dedicate allo shopping si stanno rinnovando con l’arrivo di nuovi negozi e nuovi grandi marchi, alcuni dei quali andranno ad occupare locali al momento vuoti o a sostituire negozi che sono pronti a chiudere i battenti. Una delle principali novità riguarda i locali un tempo occupati dal Disney Store, chiuso ormai dal 3 ottobre del 2020, dove sorgerà un nuovo negozio del marchio Zara. I lavori sono iniziati circa un mese fa, e stanno riguardando anche il locale adiacente dove si trovava il negozio Oysho. Sembra che l’idea sia quella di rendere il tutto un unico negozio. Sempre su via Sparano arriva il negozio di gioielli del gruppo Pomellato, Dodo. Ma in questo caso non si tratta di una nuova apertura, ma di un trasferimento, in quanto il negozio era già presente in città, in via Andrea da Bari. Da pochi giorni, inoltre, sempre sulla via dello shopping cittadino è arrivato anche uno store di Patrizia Pepe, tra via Abate Gimma e via Calefati, quasi di fronte alla chiesa di San Ferdinando. In via Argiro, invece, si amplia l’offerta food, con la prossima apertura di diverse attività negli spazi fino a poco tempo fa occupati da Cos, e ora suddivisi per ospitare non un solo nuovo locale. Stando a quanto si apprende dovrebbero arrivare una gelateria e la bottega dell’Amaro Lucano. Resterebbe un terzo spazio, che al momento non si sa come potrà essere occupato. Sempre in via Argiro dovrebbe a breve arrivare anche una braceria di Sammichele di Bari.

