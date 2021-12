Piano per un organismo eversivo: indagati leader di Forza Nuova

Volevano "inglobare" i no vax all'interno di un nuovo movimento che facesse capo a Forza Nuova ma ampliandone i confini. I leader di Forza Nuova, Roberto Fiore e Giuliano Castellino, sono indagati per terrorismo nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Bari. Nello specifico, le accuse sono di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale. È quanto scrive oggi La Repubblica.

Secondo le indagini - si legge sul quotidiano - , i due avrebbero progettato un piano per dare vita a un nuovo organismo di matrice politico eversiva «che comprende ma non si esaurisce in Forza Nuova», in cui si mettono insieme «un movimento storicamente organizzato e politicamente attivo, in grado di avere strutture, personale e risorse finanziarie, appunto Fn», e aggregazioni «politicamente, molto meno o per niente orientate, come la galassia No Vax».