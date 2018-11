Niente danni dal terremoto, si torna a lavorare nel tribunale inagibile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato evacuato ieri pomeriggio dopo la scossa di terremoto che ha interessato la Puglia, ed è stato riaperto stamattina a seguito di un sopralluogo tecnico il Palagiustizia di via Nazariantz a Bari, dichiarato inagibile per rischio crollo nei mesi scorsi, ma al cui interno lavorano ancora circa cento persone. Secondo i tecnici che hanno effettuato le verifiche, infatti, la scossa di terremoto non ha provocato ulteriori lesioni. Nell’immobile sono ancora al lavoro i magistrati della Procura e le loro cancellerie. Dopo la revoca dell’agibilità e l’ordinanza di sgombero del Comune di Bari (inizialmente fissato al 30 agosto, poi prorogato al 31 dicembre) alcuni piani del palazzo sono stati liberati: quelli di Tribunale, gip e cancellerie centralizzate che si sono trasferiti nelle sedi baresi di via Brigata e piazza De Nicola, a Modugno e Bitonto. I pm e le rispettive segreterie, invece, circa cento persone in tutto, sono ancora nel palazzo inagibile in attesa del trasloco nell’ex Torre Telecom di Poggiofranco, a Bari. La lieve scossa di terremoto di ieri pomeriggio ha costretto ad una chiusura straordinaria del palazzo per il timore di crolli a causa delle condizioni già precarie della struttura.