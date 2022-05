Nelle vecchie cabine telefoniche compaiono i lucchetti degli innamorati

Bari come Roma, le cabine telefoniche come il Ponte Milvio. E spuntano i lucchetti nelle vecchie cabine della Telecom.

La moda che deriva dal cinema

"Tre metri sopra il cielo" lanciò la moda: lucchetti con i propri nomi per suggellare l'amore di due giovanissimi. Era il 2004 quando il film di Luca Lucini, tratto dal libro omonimo di Federico Moccia, uscì nelle sale cinematografiche; Ponte Milvio, a Roma, fu preso d'assalto dopo la scena dei due innamorati della storia, Babi e Step, che incidono i loro nomi su un lucchetto e poi la attaccano a Ponte Milvio.

Da lì a poco i lucchetti iniziarono a comparire in varie città, ogni luogo era perfetto per poter lasciare traccia del proprio amore. E dopo ponti, lampioni (a Lecce quelli intorno all'anfiteatro di piazza Sant'Oronzo sono pieni) e portoni adesso i lucchetti appaiono nelle vecchie cabine telefoniche della Telecom.

La "denuncia" di un lettore

«In molti si chiedono che fine faranno e quale sia il reale utilizzo delle ormai vetuste cabine Telecom che vediamo ancora sparse per la nostra città in un era dominata dai 4G e 5G, dai giga venduti come se fossero pomodori, dalla dittatura dei social network e quant'altro. Bari ha una risposta! - tuona Antonio - Le cabine Telecom a Bari servono per consacrare nel tempo l'unione, l'amore e il sentimento che solo due giovani studenti disoccupati, senza spese e famiglia da mantenere, possono provare accogliendo sul cavo della cornetta i loro lucchetti chiusi e sigillati in modo definitivo e inviolabile».