Natale, green pass e controlli più severi. Patto tra commercianti e prefetto

La stretta del Governo sulle norme anti-Covid, in vista delle festività natalizie, vede a Bari in prima linea la Prefettura, che sta cercando di lavorare in accordo con le diverse realtà coinvolte. Per discuterne e condividere le modalità di applicazione delle ultime norme, stabilite dal decreto del Governo, si è tenuto ieri mattina un incontro tra il prefetto Antonia Bellomo e i rappresentanti provinciali di Confcommercio, Confesercenti,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati