Bari, completato il murale su Pasolini per omaggiare il centenario

Il murale dedicato a Pier Paolo Pasolini a Bari è stato completato. L’idea era stata avanzata dal circolo locale di Retake che aveva lanciato l’iniziativa sui social celebrare i 100 anni già a inizio gennaio chiedendo ai cittadini cosa ne pensassero. Una risposta così entusiasta da convincere tutti, poi la ricerca dei luoghi ideonei per realizzare un murale e gli artisti.

L'opera

Tra le proposte ricevute, c’è stata proprio quella di Fedeliano Nacucchi, in arte Fnkey?, che aveva avanzato l’idea di un Pasolini alla Andy Warhol. Il progetto è stato subito presentato a Ferrovie dello Stato che, insieme al Comune di Bari, al sindaco Antonio Decaro e all’assessorato alla cultura, ha subito accolto l’idea originale.

Non è un caso se la scelta del luogo sia proprio ricaduta sul sottopasso di Via Duca degli Abruzzi: in quella zona Pasolini aveva bazzicato più volte, perdendo il famoso taxi che l’avrebbe dovuto portare all’Hotel delle Nazioni.