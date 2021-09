Bari, pugno di ferro contro chi sporca: multe per chi non differenzia

Il Comune di Bari e la polizia locale dichiarano una guerra senza quartiere agli “sporcaccioni”. E, in particolar modo, a quelle attività di ristorazione che conferiscono selvaggiamente i rifiuti, senza differenziarli, o che addirittura li abbandonano in strada.

Nella notte fra sabato e domenica scorsi un’azione degli agenti della polizia locale, condotta in abiti borghesi e con l’ausilio di mezzi civetta, ha portato a sanzionare tre...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati