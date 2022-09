Si accascia sull'impalcatura per un malore, muore in cantiere

Un uomo di 54 anni, originario di Bitonto, a causa di un malore è deceduto mentre lavorava in un cantiere edile in via Mameli a Bari. La vittima si trovava sull'impalcatura situata al secondo piano del palazzo in restauro e appena si è accasciato, i colleghi hanno allertato il 118. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia di Stato.