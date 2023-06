Morto in casa dopo una caduta accidentale: trovato dopo due giorni. Un 86enne è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Bari, in via Murat. Dai primi rilievi della polizia, il decesso dovrebbe essere avvenuto per cause naturali, pare una caduta accidentale, non ci sono infatti segni di effrazione, la porta era chiusa dall’interno e sul corpo non ci sono segni di violenza.

L’uomo viveva solo e da qualche giorno i vicini di casa non lo vedevano. E’ scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno forzato la porta.