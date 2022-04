Bari, morbillo sulla nave da crociera: isolato il paziente zero

Un caso di morbillo a bordo di una crociera Msc nel porto di Bari. Immediato l'intervento di sorveglianza del dipartimento di prevenzione della Asl di Bari e del dipartimento salute della Regione Puglia, che hanno monitorato la vicenda già dal mattino. Il positivo al morbillo è un francese di 46 anni, già isolato in cabina. Ha esantema, ma non febbre, sarà ricoverato al Policlinico.

Le disposizioni

In base al protocollo la moglie e la figlia saranno isolate in un hotel a Bari, poi sarà Msc ad occuparsi del loro rientro in Francia. Al momento nessun altro passeggero è stato isolato perché non vi sono stati contatti stretti.

