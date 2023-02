Da lunedì 6 febbraio arriveranno in città i primi 55 scooter elettrici a noleggio. La Pikyrent, dopo aver messo su strada le auto in sharing, ora passa agli scooter. Il nuovo servizio prevede una modalità a flusso libero utilizzando gli stalli adibiti alla sosta per motocicli già esistenti in città.

L'offerta

«Con questa nuova offerta sugli scooter completiamo la gamma di servizi di sharing in città, un traguardo impensabile fino a poco tempo fa - commenta il sindaco Antonio Decaro -. Siamo contenti che l’azienda, dopo aver sperimentato il servizio di car sharing, abbia voluto investire anche sulla condivisione degli scooter, che notoriamente sono mezzi più facili da utilizzare per spostarsi in città, anche per tragitti più lunghi. È importante ricordare che tutti i mezzi in condivisione - conclude il sindaco - sono elettrici, il che significa che contribuiscono a ridurre le emissioni di CO2 derivanti dai singoli spostamenti».

Come funziona



Il sistema è molto semplice: il noleggio potrà essere effettuato esclusivamente da utenti in possesso di patente di categoria AM o superiore e avverrà attraverso la stessa app utilizzata per il car sharing. Una volta attivato il servizio, il bauletto del mezzo si aprirà automaticamente permettendo di prelevare i caschi di protezione che dovranno essere indossati alla guida.

Per avviare il motociclo si dovrà attendere la scritta “ready” sul cruscotto. Terminata la corsa e raggiunta la destinazione, occorrerà parcheggiare in maniera adeguata il mezzo, cessare il noleggio tramite app, riposizionare i caschi nel bauletto (che si aprirà automaticamente sempre tramite app) riconnettendo i connettori dei cavi di controllo e poi attendere qualche secondo che l’app effettui il controllo finale, ovvero che i caschi siano presenti e che il bauletto sia chiuso.

Gli scooter sono dotati di segnalatore acustico, frecce direzionali e luci di emergenza. «Come per tutti i veicoli elettrici – spiegano dalla società - la ripresa da fermo è molto rapida e, quindi, è opportuno usare l’acceleratore con parsimonia. Non bisogna mai accelerare prima che il noleggio sia avviato e lo scooter correttamente acceso: alla guida sarà possibile utilizzare il casco personale».

Le limitazioni



Non sarà possibile percorrere tangenziali, superstrade e autostrade e non tutta la città sarà adibita al prelievo o alla restituzione dei veicoli. Per quanto riguarda le tariffe, si pagherà un euro per lo sblocco, 29 centesimi al minuto per il noleggio, 22 centesimi al minuto per la sosta e in caso di prenotazione 19 centesimi al minuto.

Dal 6 febbraio arriveranno quindi i primi 55 scooter ma in realtà il bando del Comune ne prevede più di 270 che dovranno essere forniti dalle altre tre società che si sono aggiudicati l’appalto: la Reby Italia con 100 scooter, la Bit Mobility con 30 auto e 75 scooter e Smart Venture con 100 scooter. A causa dei problemi di approvvigionamento dei mezzi e in attesa dell’esito di una serie di ricorsi che però coinvolgono il bando dei monopattini in sharing, le altre tre aziende hanno chiesto del tempo (almeno fino a marzo) per partire con i loro servizi.

E proprio sui monopattini in sharing il Comune ieri ha concesso l’ennesima proroga al 28 febbraio alle tre ditte che già da due anni gestiscono il servizio. Tra queste anche la Helbiz che però ha già annunciato di non proseguire più e quindi da oggi – secondo le comunicazioni intercorse anche con l’amministrazione – dovrebbe ritirare i suoi mezzi dalla strada. L’amministrazione è in attesa degli esiti dei ricorsi al Tar per stilare la graduatoria definitiva e quindi procedere con il nuovo servizio.

Le telecamere attive



Sempre in tema di mobilità, dopo il rinvio di lunedì, oggi partirà la nuova zona a traffico limitato nel centro storico: saranno attivati i quattro varchi (su sette) e le relative telecamere in grado di sanzionare le auto senza pass che entreranno nelle zone interdette.

