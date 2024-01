Misteriosa sparatoria a San Girolamo, indaga la Polizia

Sono in corso indagini da parte degli agenti della squadra mobile della Polizia di Bari, su colpi di pistola esplosi questa mattina intorno alle sette in strada San Girolamo nell'omonimo quartiere sul litorale nord del capoluogo pugliese, da un'auto in movimento. Secondo quanto si apprende, due auto procedevano nella stessa direzione quando da una delle due sarebbero stati sparati alcuni colpi di arma da fuoco che non avrebbero provocato feriti.

Gli accertamenti

Non è ancora chiaro chi fosse nel mirino di chi ha premuto il grilletto. Utili alle indagini, coordinate dalla Procura di Bari, saranno non solo i rilievi eseguiti dagli agenti della polizia scientifica ma anche l'analisi dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza della zona che sono stati acquisiti dagli investigatori.