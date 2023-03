Minorenne impiegato in un negozio di alimentari: denunciati i genitori e i titolari

Minorenne impiegato in un'alimentari: denunciati i genitori e i titolari. Il minore 14enne che non ha concluso il periodo di scuola obbligatorio per legge, lavorava da tempo secondo gli inquirenti con mansioni di consegna a domicilio della spesa. I carabinieri di Bari a conclusione delle verifiche i militari, anche per altre violazioni riscontrate durante i controlli nel negozio, hanno disposto la sospensione cautelare dell'attività commerciale erogando una multa complessiva di oltre 50mila euro a carico dei titolari.

I controlli da parte dei carabinieri

L'attività svolta dai carabinieri rientra anche nel contrasto, si legge in una nota del Comando provinciale, «al fenomeno della dispersione scolastica e del conseguente impiego di manodopera minorenne, fenomeno maggiormente diffuso nelle aree periferiche delle città, esposte a fenomeni di sofferenza anche in chiave socio-economica».