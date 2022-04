Bari, la meta preferita dai turisti per le vacanze di Pasqua 2022

E' Bari la città preferita per Pasqua da italiani ed europei tedeschi, francesi, spagnoli, olandesi e portoghesi. Mancano gli inglesi. Sono i dati di Jetcost secondo cui le ricerche di voli e hotel sono già su livelli simili al 2019, l'anno prima della pandemia.

La ripresa dopo il covid



La ripresa del turismo è un dato di fatto dopo questi due anni difficili di pandemia e sembra siano tornate anche la fiducia e la voglia di viaggiare per godersi finalmente una meritata vacanza; secondo il potente motore di ricerca di voli e hotel www.jetcost.it, le ricerche di voli sono aumentate del 150%, mentre quelle di alberghi sono aumentate del 210% nei primi tre mesi del 2022. Infatti, le ricerche per la Pasqua sono già tornate su livelli simili al 2019. Inoltre, gli utenti passano il 30% di tempo in più nella ricerca di diverse soluzioni, budget e date alternative, il che dimostra che c'è un interesse concreto e una reale intenzione di viaggiare e trovare una buona occasione.

I viaggi in vista delle prime festività dopo la fine dello stato di emergenza



Molti degli europei che hanno deciso di viaggiare durante la Pasqua 2022 stanno scegliendo l'Italia. L'alto livello di vaccinazione della popolazione, la diminuzione dell'incidenza e il minor pericolo della variante Omicron, insieme al piacevole clima primaverile nel Bel Paese, la ricchezza di cultura, paesaggi, tradizioni, così come la ricca offerta di enogastronomia e ospitalità hanno fatto in modo che l'Italia sia diventata il secondo paese più ricercato su Jetcost per trascorrere queste vacanze, dietro alla Spagna e prima del Portogallo.

«I dati che analizzano i risultati delle ricerche di voli durante la Pasqua 2022 - fa sapere Jetcost - indicano che una grande maggioranza ha optato per Bari, che è diventata la quarta città più richiesta dai viaggiatori olandesi, la settima dai tedeschi e la decima da spagnoli e portoghesi».

Anche per gli stessi italiani è Bari la decima città più ambita al mondo per trascorrere questi giorni di riposo e svago. Inoltre, le capitali e le città principali dei paesi europei sono, insieme ad altre città italiane, le prime destinazioni più desiderate: Barcellona al quarto posto, Parigi al sesto, Amsterdam al settimo, Madrid al nono, Lisbona all'undicesimo, Londra al tredicesimo, Siviglia al sedicesimo, Valenzia al diciassettesimo e Tenerife al ventesimo. Quelli che hanno scelto destinazioni a lungo raggio hanno optato invece per Dubai al 14esimo posto e New York al 15esimo.

«Dopo due anni di pandemia sta finalmente tornando la normalità nelle nostre vite e con essa anche il desiderio degli europei di viaggiare - dichiara Ignazio Ciarmoli, Direttore Marketing Jetcost -. È una grande notizia vedere che l'interesse dei turisti per Bari si sia mantenuto per un'altra Pasqua e che continui a essere una delle principali destinazioni turistiche del mondo, tra i buoni prezzi che offre, in confronto ad altre città, la sua ricchezza culturale e le sue bellezze in questo periodo dell'anno; la sua variegata offerta gastronomica e i suoi buoni hotel e servizi continuano a sedurre un gran numero di turisti per essere una delle città italiane preferite sul motore di ricerca Jetcost. Non sorprende quindi che con le sue numerose attrazioni sia ancora una volta anche una delle città più ricercate dagli italiani per pasqua 2022».