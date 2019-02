Bari, mercantile turco arenato sul lungomare per il maltempo Militare ferito durante i soccorsi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BARI - Momenti concitati sul lungomare di Bari, dove una nave mercantile turca, la Efe Murat, si trova da questa mattina vicino alla spiaggia di Pane e Pomodoro poiché l'equipaggio non riesce a governarla a causa del forte vento di grecale che soffia da stanotte.Il mercantile proviene dal porto di Ortona, in Abruzzo, dove aveva scaricato grano e si stava dirigendo verso la Turchia al porto di Lariana. A un certo punto dalla nave è stato chiesto di poter attraccare al porto di Bari proprio per le condizioni del tempo critiche. Tuttavia in un secondo momento il comandante ci ha ripensato e ha deciso di proseguire la rotta ma, dopo aver superato lo scalo qualche chilometro più a sud, l'equipaggio, composto in tutto da 15 persone, non è riuscito più a governare l'imbarcazione che si è avvicinata alla scogliera frangiflutti e ora galleggia in un punto dove il fondale è basso proprio nei pressi della spiaggia più popolare della città. La nave peraltro è vuota. Ora si sta tentando di legare un cavo per poterla rimorchiare e consentirle o una ripresa della navigazione oppure di dirigersi vero la zona portuale. La nave, precisa la Capitaneria di Porto che sta coordinando le operazioni, non si è incagliata e non ha avuto avarie. I componenti dell'equipaggio sono in buone condizioni di salute.Un rimorchiatore ha tentato il recupero ma tutte le operazioni per disincagliare il mercantile sono state sospese a causa delle proibitive condizioni meteo. Le raffiche di vento ad oltre 40 nodi e il mare molto mosso hanno costretto le due motovedette della Guardia Costiera che erano in zona a rientrare in porto in attesa di un miglioramento. Da Brindisi è comunque in arrivo un ulteriore rimorchiatore mentre la Guardia Costiera ha disposto l'arrivo da Catania di un elicottero nel caso fosse necessario evacuare urgentemente i 15 membri dell'equipaggio, che al momento sono tutti in buone condizioni. La nave si trova a 200 metri dalla costa ed è appoggiata, lato di dritta, sul frangiflutti e sul basso fondale. Al momento non ci sono tracce di inquinamento.Un militare della Guardia Costiera impegnato nelle operazioni di soccorso al mercantile è rimasto leggermente ferito ad una mano dopo essere scivolato sulla motovedetta sulla quale si trovava. L'uomo è stato soccorso dai colleghi ed è sottoposto a cure mediche.