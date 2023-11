Mazzette e appalti, Antonio Di Carlo e la figlia Carmelisa in silenzio davanti ai giudici

Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Antonio Di Carlo e la figlia Carmelisa, rispettivamente in carcere e ai domiciliari per l’inchiesta sulle presunte mazzette per pilotare appalti che coinvolge anche Elio Sannicandro. L’ex commissario per il dissesto idrogeologico, sostituto anche da numero 1 dell’Asset, assistito dall’avvocato Michele Laforgia, è ora nell’aula del gip Giuseppe Battista per l’interrogatorio.



I legali dei Di Carlo, gli avvocati Luigi Vascello e Roberto Prozzo, chiederanno per Antonio Di Carlo la modifica della condanna dal carcere ai domiciliari.