A Bari perde il controllo della moto e cade: morto un uomo di 68 anni

Era sul lungomare IX Maggio, a San Girolamo, a bordo del proprio maxiscooter, quando ne ha perso il controllo ed è finito per terra. Così ha perso la vita un uomo di 68 anni, di Bari.

L'episodio è accaduto nel primo pomeriggio di domenica, attorno alle 15.30, in un momento di relativa tranquillità anche dal punto di vista del traffico, con la città congestionata invece nelle vie che conducono allo stadio.

Il 68enne, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo del motoveicolo ed è finito a terra. Sono intervenuti sul posto gli uomini della Polizia Locale, oltre allo staff sanitario del 118: l'uomo è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari, dove però nel giro di non più di 3-4 ore ha perso la vita. Non sono note, ad ora, le generalità del conducente della moto.