Bari, Matteo cade in moto e muore: la famiglia dona gli organi del 17enne

Morto a 17 anni per un incidente in moto mentre andava a scuola. Gli organi di Matteo, lo sfortunato ragazzo caduto rovinosamente sull'asfalto di via De Gasperi a Bari e morto in ospedale 24 ore dopo per le gravi ferite riportate, sono stati donati. Il prelievo di organi e tessuti si è concluso questo pomeriggio: «La famiglia del ragazzo ha dato il consenso alla donazione degli organi, pur in un momento di profondo dolore, come atto di generosità e solidarietà, rispettando lo spirito e l'animo del loro congiunto e dando esempio di grande civiltà», sottolinea la Asl Bari.

Il ritratto

Il giovane giocava come portiere nella squadra di calcio juniores del Virtus Mola e frequentava il liceo scientifico Scacchi, proprio a Bari.

Dopo l'incidente è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Di Venere di Bari-Carbonara.

Ed è anche la Direzione della azienda sanitaria a ringraziare i familiari per aver acconsentito alla donazione degli organi, il cui espianto ha coinvolto l'équipe di Rianimazione e sala operatoria, i medici consulenti, l'équipe dei laboratori e della Radiologia, i medici della Direzione medica, gli operatori dei trasporti ei colleghi del Centro Regionale Trapianti Puglia. «Il dono prima di tutto e lo sforzo congiunto di tante professionalità hanno dato una speranza di vita migliore ai pazienti in lista di attesa per un trapianto», concludono la Asl.