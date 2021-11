Piazze e strade vietate a manifestazioni e cortei "no vax" e "no green pass"

Niente cortei in piazze e strade. Sono sei le piazze e strade del centro di Bari dove saranno vietati cortei. Lo ha stabilito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza pubblica che si è riunito oggi in Prefettura, stilando l'elenco dei luoghi dove, in ottemperanza alla direttiva del Ministero dell'interno, saranno proibite manifestazioni no-vax e no-green pass.

La lista dei luoghi vietati a cortei e manifestazioni

Per la città di Bari, le aree in cui vigerà il divieto fino alla cessazione della emergenza sanitaria, sono: piazza Mercantile, piazza del Ferrarese, piazza della Libertà, via Sparano, piazza Moro e piazza Umberto. A Bari e in generale in Puglia, non ci sono state sinora manifestazioni rilevanti anche dal punto di vista dell'ordine pubblico.