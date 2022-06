Lutto nel mondo del cinema: muore a 34 anni il film-maker Nicola Curzio. Il cinema era il suo habitat naturale, era un talento puro, cristallino, tanto da diventare a poco più di 30 anni, responsabile delle attività culturali dell’Institut français a Milano. Bari piange la prematura scomparsa del film-maker Nicola Curzio, in tanti hanno voluto ricordare il 34enne con un messaggio sui social.

Chi è

Curzio ha perso la vita sabato scorso dopo una lunga battaglia con una grave malattia, il giovane professionista era anche tra i fondatori di Uzak, la rivista di cinema diretta da Luigi Abiusi. Dal 2015 al 2017 era stato il responsabile eventi all’Istituto italiano di cultura a Londra. Nel suo percorso formativo aveva conseguito anche un master in Film studies all’University College London (2019) e un master in Management per lo spettacolo alla Sda Bocconi (2015).

Il cinema per lui non era solo un lavoro, era una passione e il suo talento lo aveva portato ad ottenere già tanti riconoscimenti nazionali e internazionali. «La presidente Serena Triggiani e tutto il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Bari, con i dipendenti e i collaboratori, si stringe al dolore del primo presidente della Corte di cassazione, Piero Curzio, e alla procuratrice generale di Bari Anna Maria Tosto per la dilaniante e prematura perdita del caro figlio Nicola», è il messaggio della presidente dell’Ordine degli avvocati di Bari, Serena Triggiani. Cordoglio viene espresso ai due magistrati anche dalla Camera penale di Bari «per l’inaccettabile, ingiusto e crudele distacco da Nicola, parte di loro».

Critico cinematografico

Il 34enne era un affermato critico cinematografico, dopo la laurea in Giurisprudenza si era trasferito a Londra e nella capitale inglese aveva lavorato anche come responsabile eventi all’Istituto italiano di cultura. Collaboratore della rivista Uzak, è stato direttore artistico del primo TedX Bari e seguiva attivamente la Mostra del Cinema di Venezia e altri festival europei. «Con grande sconcerto apprendiamo – scrive l’Unione dei praticanti avvocati - la morte di Nicola Curzio. Nicola era un giovane 34enne, talentuoso film marker, che il destino ha voluto troppo presto nell’alto dei cieli. La presidente, il direttivo e tutti gli associati rivolgono al primo presidente e alla sua famiglia il loro affetto e le nostre sentite preghiere affinché possa trovare la forza per superare questo lutto». Centinaia i messaggi di cordoglio dedicati al ragazzo, di chi ha avuto modo di incontrarlo condividendo con lui, nel corso degli anni, momenti di scambio artistico, ma anche anni di vita. Quella di Nicola è stata una carriera piena e sempre rivolta verso il suo sogno. Tra chi ha dedicato su facebook un pensiero al 34enne anche l’avvocato Michele Laforgia: «Di che colore sono gli occhi di Amy Adams? Iniziava così il pezzo di Nicola Curzio, a margine della Mostra del Cinema di Venezia del 2016, in cui l’attrice statunitense recitava in due film di grande impatto, Arrival di Denis Villeneuve e Animali Notturni di Tom Ford. Nicola scriveva di cinema e di molto altro su Uzak, una rivista online, e scriveva da Dio, quell’anno ci incontrammo al terminal dell’aeroporto di Treviso, dove facevano scalo i transumanti low cost per Venezia, gli appassionati di cinema che ogni anno vanno – o andavano – in pellegrinaggio al Lido, dopo un viaggio che era di per sè un piccolo rito iniziatico».

