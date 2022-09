La lunga Notte dei Ricercatori: tutto pronto a Bari. Programma e mappa stand

Prende il via la Notte dei Ricercatori: saranno 32 gli stand allestiti dai ricercatori di L’Università degli Studi Aldo Moro di Bari (UNIBA), il Politecnico di Bari (POLIBA) la Libera Università del Mediterraneo (LUM), il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), domani - 30 settembre - a Bari, nel parco Rossani. Dalle ore 11 fino a mezzanotte ricercatori e ricercatrici dei cinque enti che hanno promosso l'evento, in collaborazione con Comune di Bari, Istat e Pirelli, saranno a disposizione dei visitatori per raccontare i risultati delle loro ricerche.

Si susseguiranno nella giornata diversi eventi rivolti a grandi e piccoli: giochi di scienza, conferenze, dibattiti, talk - tra i quali il format “Parole di Scienza”, spettacoli teatrali, lezione-concerto, proiezione di documentari, interviste e visite guidate presso i laboratori. La giornata terminerà con un breve momento musicale affidato a gruppi composti da ricercatori baresi.

La Notte dei Ricercatori ha come obiettivo quello di rappresentare e valorizzare la ricerca sviluppata a Bari, raccontare il forte legame esistente tra territorio e scienza, sperimentare un percorso di conoscenza articolato fra ambiente, sviluppo sostenibile, chimica, fisica, matematica, biotecnologie, aerospazio, nanoparticelle, farmaci, cibo e salute, statistica, intelligenza artificiale, neuroscienze, agri food.

«Siamo felicissimi di presentarvi la notte europea dei ricercatori che ci fa sentire profondamente europei» ha detto nel corso della conferenza stampa l'assessora alle Politiche giovanili del Comune di Bari Paola Romano: «Dal 2005 la Commissione sostiene questa iniziativa importantissima non solo per gli universitari ma soprattutto per le città. La ricerca economica è chiara nel dimostrare che la presenza dei ricercatori e dell'istruzione nelle città migliora la qualità della vita, non solo degli addetti ai lavori ma soprattutto delle fasce più deboli della popolazione». «Coniugherei l'evento alla bellezza della ricerca. Spero - ha affermato il rettore dell'Università di Bari, Stefano Bronzini - che possa diventare un evento che affolli i luoghi pubblici. Spero si possa ragionare in termini di consorzio della ricerca pugliese, più efficace e non frammentato».