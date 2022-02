Bari, «Mi saluti Checca». E la gaffe del giornalista diventa virale

È cambiato il media, ma lo scherzo è sempre lo stesso. E talvolta, presi dalla tensione del momento o semplicemente per la velocità che il lavoro impone, non si fa caso ad un commento di un simpatico burlone: così la gaffe è una conseguenza quasi scontata.

È ciò che è successo a Michele Salomone, giornalista che segue il Bari in casa e in trasferta da oltre 45 anni. Un’istituzione del giornalismo barese, professionista esemplare che, pur accorgendosi del simpatico commento, non ha potuto fare altro che "mascherare" tutto in qualche modo e andare avanti.

La gaffe in trasferta diventa virale

Nella trasferta di Torre del Greco contro la Turris, il Bari ha conquistato una vittoria fondamentale per la classifica, che continua a sorridere ai biancorossi.

Salomone, mentre leggeva i commenti apparsi nella diretta sui social network, si è imbattuto in un commentatore (tale Ignazio) che ha chiesto di salutare una fantomatica “Checca Pocchia”. Il giornalista si è reso subito conto del gioco di parole e, in pochi secondi, ha cercato di rimediare andando avanti nella lettura di altri commenti.

Undici secondi per conquistare il web



Il video, di appena 11 secondi, è subito diventato virale sui social e, lo stesso Salomone, ha commentato con divertimento l’accaduto: «Se avessi inventato un’automobile ad aria, non avrei avuto la visibilità che sto avendo sul web - ha scherzato il giornalista -. Credo che abbiate apprezzato la gestione della situazione da parte mia e mi fa molto piacere. E siccome “Checca” ha portato fortuna, visto il successo del Bari, c’è chi vorrebbe costituire un Bari Club a lei intitolato, con il sottoscritto presidente onorario».

Il dono della società



Ma non è finita qui. La società, resasi conto del simpatico avvenimento, ha voluto omaggiare il giornalista con una maglia personalizzata, con il nome “Pocchia”. «La userò durante il periodo estivo – ha detto sorridendo Salomone -. Vorrei che Ignazio (il simpatico commentatore, ndr) fosse con me sabato, contro il Campobasso, per vedere insieme la partita. Contattami e ci accorderemo».