Banfi si racconta al Bif&st: «I miei mi volevano sacerdote, ma la mia vocazione era far ridere»

Lino Banfi è di casa al Petruzzelli di Bari dove può tranquillamente parlare il suo dialetto stretto e raccontare di sé e della sua lunga carriera nella masterclass tenuta stamani al Bif&st che stasera gli ha dato un premio alla carriera mentre, nel pomeriggio, ha presentato il libro Le molte vite di Lino Banfi con l'autore Alfredo Baldi.

Dal rapporto con il padre alle considerazioni su Venezia

Tanti i temi trattati da nonno Libero, nome d'arte di Pasquale Zagaria nato a Andria 9 luglio 1936: il rapporto con il padre, la sua esperienza in seminario, la lettera scritta da Papa Francesco, una telefonata con Chiellini, la polemica con il Moige e del fatto che i suoi film alla fine nonostante il successo «sono gli unici a non aver vinto mai niente. Sono comunque nati per fare i soldi e così se non vanno al Festival di Venezia arrivano però sicuramente a Mestre».

Il seminario e gli studi di teologia

Intanto i suoi studi da ragazzo: «Andai in seminario perché era questo il desiderio dei miei genitori che mi volevano prete. Lì ho trovato una rigidità incredibile, studiavo greco, latino e filosofia, tutte cose che mi sono poi servite nella vita anche se il mio vero sogno è sempre stato quello di fare il chirurgo, non a caso ho assistito ai due parti cesarei di mia figlia Rosanna. Dal seminario all'avanspettacolo il passo è stato breve. Fui mandato via insieme ad un altro e il monsignore che diede la notizia, Giuseppe Di Donna poi diventato santo, mi consolò dicendo che il mio destino non era quello sacerdotale, ma quello di far ridere, approfittane»