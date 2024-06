È esplosa l'estate e le spiagge di Bari sono state prese d’assalto, da residenti e turisti. Nonostante non sia ancora ufficialmente iniziata la bella stagione, il grande caldo ha avvolto nel weekend, e soprattutto ieri, la città. Ma era già tutto previsto. I meteorologi lo avevano già anticipato: una prima ondata di calore anomala, avevano allertato nei giorni scorsi, avrebbe fatto sentire la sua morsa in Puglia. Il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, da poco avviato per il 2024, aveva segnalato infatti il primo bollino arancione proprio per il weekend: e Bari è stata lanciata allerta con temperature oltre i 35 gradi.

In città quindi molti, baresi e tanti turisti, si sono riversarti già al mattino sul bagnasciuga per la prima tintarella e per i primi bagni: si è avvertito il desiderio di mare. Visitatori e residenti si sono armati delle loro sedioline e ombrelloni e hanno trascorso le giornate di ieri, così come di sabato, in spiaggia. Pane e Pomodoro, il lido dei baresi per eccellenza, era affollata già alle prime ore del mattino.

Così come anche Torre Quetta. Lido San Francesco e lido Trampolino hanno accolto i loro clienti, tanti quelli che hanno riservato un posto grazie ai b&b e agli hotel cittadini. Famiglie, giovani e anziani hanno trovato, così, un minimo di refrigerio sulla costa. Ma da Santo Spirito a San Girolamo l'idea è stata la stessa: si è approfittato ovunque a Bari per i primi bagni. Ma anche, magari, solo per fare una semplice passeggiata. In città quindi lo scenario è totalmente estivo. Lo stesso è valso per il nord barese. Anche a Trani e Barletta le spiagge si sono riempite di residenti e non, che hanno assaporato un po’ di sole e di mare.

I flussi sulla costa

In questo weekend dal sapore tutto estivo, anche i turisti hanno potuto rinfrescarsi sulla costa barese. I flussi in entrata in città infatti sono rimasti intensi. Ieri hanno fatto porto in città due grandi navi da crociera: Msc Armonia e la Costa Deliziosa. Per un totale di oltre 3 mila passeggeri in transito, 3.315 per l'esattezza.

La Msc Armonia, è arrivata a Bari alle 8 proveniente da Zante, con previsioni partenza, destinazione Venezia, alle ore 13. A bordo l'imbarcazione trasportava 1763 passeggeri, di cui 607 in sbarco e 1156 transiti. Previsto l'imbarco di 572 passeggeri. La compagnia turistica, tra l'altro, ha scelto Bari come homeport tutto l’anno. Il capoluogo pugliese come la porta d’Oriente, per itinerari nell’Adriatico e nel Mar Egeo. Un hub italiano, quindi, non solo in estate, ma anche di inverno. La stagione turistica si è aperta lo scorso 11 maggio con l'arrivo nel porto proprio della Msc Armonia, una delle navi protagoniste della flotta di Msc Crociere. E' previsto quindi l’arrivo di crocieristi in città ogni settimana per tutti i dodici mesi all’anno, anche nei periodi di bassa stagione.

La Costa Deliziosa ha attraccato al porto, invece, alle 13 proveniente da Zante con previsione partenza, destinazione Marghera, alle 20. A bordo l'imbarcazione ha ospitato 2633 passeggeri, di cui 474 in sbarco e 2159 transiti. Previsto l'imbarco di 474 passeggeri. Le crociere di Costa portano tra l'altro, secondo il programma di navigazione, gli ospiti a bordo alla scoperta di Bari e del suo territorio. Le guide consentono ai croceristi d esplorare i vicoli della città vecchia, attraverso i suoi monumenti principali, per concludere la visita con una bella panoramica sul lungomare. Un altro tour invece consente di fare tappa in una cantina nella campagna di Locorotondo, dove si assaggiano i prodotti locali e assistere a una lezione di cucina pugliese per scoprire come si fanno le orecchiette. È possibile visitare anche i sassi di Matera e i trulli di Alberobello.

