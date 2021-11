Bari, si laurea nella stanza dell'ospedale poche ore dopo aver partorito: Yvonne, mamma e psicologa da 110 e lode

Quando si dice, nascere con la camicia o, come in questo caso, con una laurea già in tasca. Perché quella che la sua mamma, Yvonne Monaco, ha ottenuto poche ore dopo averla data alla luce è anche un poco sua, di Lavinia, tre chili e 700 grammi di impazienza e di forza. Infatti Yvonne, 28enne studentessa di Castellana Grotte, avrebbe dovuto discutere la tesi in Metodologia dell'intervento psicologico con la sua bimba ancora in grembo. Ma Lavinia non ha voluto aspettare e così, dopo aver ottenuto dalla professoressa relatrice della tesi, Flavia Lecciso, il rinvio dell'esame finale, Yvonne si è precipitata in ospedale, alla clinica Mater Dei di Bari, per partorire.

La scelta di discutere la tesi

Un momento magico che le ha dato la forza, una volta abbracciata la figlioletta ed essersi accertata che fosse in salute, di decidere di laurearsi dall'ospedale. E la clinica ha preparato tutto perché la giovane mamma potesse riuscire nel suo intento, con lo staff del primario Giuseppe Caringella e quello della caposala Raffaella Ricci impegnati a mettere a disposizione tutto il necessario.

In collegamento da remoto con l'Università di Lecce, dove ha studiato; un computer sistemato direttamente nella sua stanza d'ospedale; al fianco il suo compagno Francesco; la giacca d'ordinanza come si conviene a una laureanda e, in braccio, la sua neonata, Lavinia che ha avuto il privilegio di ascoltare in diretta la proclamazione della sua mamma e che ha contribuito a farle ottenere il massimo dei voti: «Esaminato il curriculum di studi, ascoltata la relazione e considerato l'esito della discussione, la Commissione la proclama dottoressa in metodologia dell'intervento psicologicò con voti 110 e lode, e menzione speciale».

Un vagone di emozioni che dice della buona stella sotto la quale Lavinia è venuta alla luce: il 22 novembre, infatti, Yvonne ha festeggiato il compleanno, il giorno seguente - alle 23.43 del 23 novembre - ha dato alla luce la sua piccola e quello ancora successivo ha coronato il sogno di laurearsi. Quando la vita decide di calare un tris e stordirti di felicità.