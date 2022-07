Ha rubato almeno una decina di capi di abbigliamento in un noto negozio del centro, a Bari, in via Sparano. Ma una volta uscito è stato prima scoperto dai vigilanti dell'attività commerciale e poi, dopo la fuga, intercettato da due pattuglie della polizia locale, informate da alcuni passanti in zona. L'uomo, un 30enne identificato in seguito al comando, è stato arrestato per rapina impropria e condotto in carcere a Bari.