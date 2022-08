Lo scontro con il pullman gli è stato fatale: un 87enne di Bari è morto così. Era stato investito ieri in Viale Ennio nel quartiere Carrassi del capoluogo di Regione. L'anziano era stato trasportato d'urgenza al Policlinico, ma non è servito a evitare che morisse. A Bari è il terzo caso in appena due settimane.